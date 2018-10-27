Американскую телеведущую Мегин Келли пригласили работать в Россию

Руководитель дирекции информационных программ Первого канала, ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов предложил американской телеведущей Мегин Келли работать в России. Об этом он сказал в эфире программы «Время».

Он предположил, что Келли хотят уволить с телеканала NBC из-за того, что она брала интервью у российского президента Владимира Путина и её полюбили россияне.

«И вот оно, предложение: дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на своё начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву! Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу «Время»..., — приводит слова Клейменова РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что NBC уволил Келли за расистские комментарии.

Также стало известно, что Келли после увольнения с NBC потребовала от канала $50 млн.