Американскую телеведущую Мегин Келли пригласили работать в Россию
Он предположил, что Келли хотят уволить с телеканала NBC из-за того, что она брала интервью у российского президента Владимира Путина и её полюбили россияне.
«И вот оно, предложение: дорогая Мегин, дорогая! Плюнь ты на своё начальство и вообще плюнь, приезжай к нам в Россию, в город-герой Москву. Да что там в Москву! Прямо вот в эту студию приезжай, будем вместе вести программу «Время»..., — приводит слова Клейменова РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что NBC уволил Келли за расистские комментарии.
Также стало известно, что Келли после увольнения с NBC потребовала от канала $50 млн.