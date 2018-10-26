NY Post: NBC уволил ведущую Мегин Келли за расистские комментарии
Отмечается, что в ходе утреннего ток-шоу Келли раскритиковала политическую корректность, наблюдаемую в США.
Её заявление раскритиковали представители общественности, в том числе пользователи соцсетей, а также руководство телеканала. После этого Келли принесла извинения.
Как подчёркивается, 25 октября вместо нового эпизода утреннего ток-шоу с Келли вышел один из старых выпусков.
Ранее сообщалось, что ведущая NBC Мегин Келли взяла интервью у президента России Владимира Путина.