СМИ: Уволенная за расизм ведущая Мегин Келли требует от NBC $50 млн

Американская телеведущая Мегин Келли после увольнения с NBC потребовала от канала $50 млн. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники.

По контракту, который был заключён на три года, ведущая получала $25 млн в год. До истечения его срока оставался ещё один год и десять месяцев.

Отмечается, что адвокат Брайан Фридман намерен обратиться к каналу с требованием выплатить телеведущей оставшуюся часть зарплаты.

Ранее стало известно, что Мегин Келли уволили с NBC после её заявлений в прямом эфире, которые были восприняты общественностью как расистские.

В марте Келли взяла интервью у президента России Владимира Путина.