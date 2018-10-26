СМИ: Уволенная за расизм ведущая Мегин Келли требует от NBC $50 млн
По контракту, который был заключён на три года, ведущая получала $25 млн в год. До истечения его срока оставался ещё один год и десять месяцев.
Отмечается, что адвокат Брайан Фридман намерен обратиться к каналу с требованием выплатить телеведущей оставшуюся часть зарплаты.
Ранее стало известно, что Мегин Келли уволили с NBC после её заявлений в прямом эфире, которые были восприняты общественностью как расистские.
В марте Келли взяла интервью у президента России Владимира Путина.