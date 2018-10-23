Под завалами завода в Гатчине обнаружено тело ещё одного погибшего

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Под завалами пиротехнического завода «Авангард» в Гатчине Ленинградской области, где 19 октября произошёл взрыв, обнаружено тело ещё одного погибшего.
Под завалами завода в Гатчине обнаружено тело ещё одного погибшего
  • РИА Новости

«Мы можем подтвердить факт обнаружения еще одного тела», — приводит РИА Новости слова представителя регионального ГУ МЧС.

Таким образом число погибших достигло пяти человек.

19 октября на пиротехническом заводе в Ленинградской области произошёл взрыв.

Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард», который признал вину по делу о взрыве. Он был отправлен под домашний арест

Также был задержан второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе.

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