Под завалами завода в Гатчине обнаружено тело ещё одного погибшего

Под завалами пиротехнического завода «Авангард» в Гатчине Ленинградской области, где 19 октября произошёл взрыв, обнаружено тело ещё одного погибшего.

«Мы можем подтвердить факт обнаружения еще одного тела», — приводит РИА Новости слова представителя регионального ГУ МЧС.

Таким образом число погибших достигло пяти человек.

19 октября на пиротехническом заводе в Ленинградской области произошёл взрыв.

Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард», который признал вину по делу о взрыве. Он был отправлен под домашний арест.

Также был задержан второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе.