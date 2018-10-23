Под завалами завода в Гатчине обнаружено тело ещё одного погибшего
- РИА Новости
«Мы можем подтвердить факт обнаружения еще одного тела», — приводит РИА Новости слова представителя регионального ГУ МЧС.
Таким образом число погибших достигло пяти человек.
19 октября на пиротехническом заводе в Ленинградской области произошёл взрыв.
Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард», который признал вину по делу о взрыве. Он был отправлен под домашний арест.
Также был задержан второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе.