Главного инженера завода «Авангард» отправили под домашний арест

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Главный инженер пиротехнического завода «Авангард» в Гатчине Ленинградской области был отправлен под домашний арест по делу о взрыве.
Главного инженера завода «Авангард» отправили под домашний арест
  • © РИА Новости / МЧС РФ

Об этом сообщается на сайте СК.

«При рассмотрении ходатайства следователя СКР об избрании обвиняемому меры пресечения в виде домашнего ареста, выслушав мнения сторон, суд счёл доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард» в Гатчине, где в результате взрыва погибли четыре человека.

По версии следствия, он допустил к производству в цех для пиротехнических изделий 3-го класса «несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ».

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