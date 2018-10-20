СК предъявил обвинение главному инженеру завода в Гатчине

Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард» в Гатчине, где в результате взрыва погибли четыре человека.

Как отметили в ведомстве, главный инженер задержан.

По данным следствия, подозреваемый допустил к производству в цех для пиротехнических изделий 3-го класса «несколько человек, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ».

«В результате указанными лицами были нарушены технология и меры безопасности на взрывоопасном объекте, вследствие чего произошёл взрыв... Сегодня следователи предъявили задержанному соответствующее обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — заявили в СК.

19 октября стало известно, что на пиротехническом заводе «Авангард» в Ленинградской области произошёл взрыв. В результате данного происшествия, по имеющейся информации, погибли четыре человека.