Задержан второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе

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Задержан второй фигурант дела о взрыве на заводе в Гатчине в Ленинградской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
Задержан второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Как отмечается, следователи задержали директора ЗАО «Гатчинский завод «Авангард», который подозревается «в ненадлежащем контроле организации рабочего процесса на территории предприятия».

«Подозреваемый подробно допрошен по обстоятельствам дела», — приводит РИА Новости сообщение.

Подчёркивается, что жертвами взрыва стали гражданин Белоруссии и трое граждан Таджикистана.

19 октября на пиротехническом заводе в Ленинградской области произошёл взрыв, в результате которого погибли четыре человека.

Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард», который признал вину по делу о взрыве.

Он был отправлен под домашний арест

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