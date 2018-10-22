Задержан второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе
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Как отмечается, следователи задержали директора ЗАО «Гатчинский завод «Авангард», который подозревается «в ненадлежащем контроле организации рабочего процесса на территории предприятия».
«Подозреваемый подробно допрошен по обстоятельствам дела», — приводит РИА Новости сообщение.
Подчёркивается, что жертвами взрыва стали гражданин Белоруссии и трое граждан Таджикистана.
19 октября на пиротехническом заводе в Ленинградской области произошёл взрыв, в результате которого погибли четыре человека.
Следственный комитет предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард», который признал вину по делу о взрыве.