Задержан второй подозреваемый по делу о взрыве на гатчинском заводе

Задержан второй фигурант дела о взрыве на заводе в Гатчине в Ленинградской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

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