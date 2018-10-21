Главный инженер завода в Гатчине признал вину по делу о взрыве

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Главный инженер завода «Авангард» в Гатчине, где в результате взрыва погибли четыре человека, признал вину. В настоящее время он сотрудничает со следствием.
Главный инженер завода в Гатчине признал вину по делу о взрыве
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Главный инженер завода полностью признал свою вину, сотрудничает со следствием. СК направил документы в суд, будем выходить с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Ранее СК предъявил обвинение главному инженеру завода «Авангард».

19 октября стало известно, что на пиротехническом заводе в Ленинградской области произошёл взрыв. В результате данного происшествия, по имеющейся информации, погибли четыре человека.

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