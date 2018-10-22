Песков заявил, что встреча Болтона и Путина состоится 23 октября

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном пройдёт во вторник, 23 октября.

«Завтра (во вторник, 23 октября. — RT) президент примет Болтона. Встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в Москве проходит встреча Болтона с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Также сообщалось, что он провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

В ходе встречи, в частности, обсуждался вопрос значения Договора о РСМД.

В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.