Песков заявил, что встреча Болтона и Путина состоится 23 октября
- РИА Новости
«Завтра (во вторник, 23 октября. — RT) президент примет Болтона. Встреча будет важная, предстоит выслушать разъяснения по великому множеству тем», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что в Москве проходит встреча Болтона с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Также сообщалось, что он провёл переговоры с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
В ходе встречи, в частности, обсуждался вопрос значения Договора о РСМД.
В мае заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с НСН оценил возможность компромисса между Россией и США по указанному соглашению.