Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина и Ким Чен Ына
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Очень много городов фигурируют как возможные места для встречи», — ответил он на вопрос, рассматривается ли среди потенциальных мест для встречи Владивосток.
Он подчеркнул, что в настоящее время сроки встречи «не обговорены, не определены с учётом графиков и Ким Чен Ына, и Путина».
Ранее в МИД России заявили, что согласовывают дату встречи глав государств.
8 октября в Кремле сообщили о проработке визита лидера Северной Кореи в Россию.