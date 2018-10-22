Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина и Ким Чен Ына

Конкретные сроки встречи российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына пока прорабатываются, рассматривается «очень много городов» для переговоров.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Очень много городов фигурируют как возможные места для встречи», — ответил он на вопрос, рассматривается ли среди потенциальных мест для встречи Владивосток.

Он подчеркнул, что в настоящее время сроки встречи «не обговорены, не определены с учётом графиков и Ким Чен Ына, и Путина».

Ранее в МИД России заявили, что согласовывают дату встречи глав государств.

8 октября в Кремле сообщили о проработке визита лидера Северной Кореи в Россию.