Двоих пострадавших в Керчи доставят на лечение в Москву
- Reuters
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как отмечается, специалисты также продолжают обсуждать пути лечения пациента, который до сих пор находится в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко.
Ранее ещё один студент обратился к медикам после нападения в колледже Керчи. По данным Минздрава России, три ребёнка, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжёлом состоянии.
19 октября в «Артеке» заявили ФАН о готовности принять детей из пострадавших в Керчи семей.