Двоих пострадавших в Керчи доставят на лечение в Москву

Консилиум при участии крымских и московских специалистов решил отправить двоих пострадавших при нападении в керченском колледже в Москву для продолжения лечения.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отмечается, специалисты также продолжают обсуждать пути лечения пациента, который до сих пор находится в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко.

Ранее ещё один студент обратился к медикам после нападения в колледже Керчи. По данным Минздрава России, три ребёнка, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжёлом состоянии.

19 октября в «Артеке» заявили ФАН о готовности принять детей из пострадавших в Керчи семей.