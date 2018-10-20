Двоих пострадавших в Керчи доставят на лечение в Москву

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Консилиум при участии крымских и московских специалистов решил отправить двоих пострадавших при нападении в керченском колледже в Москву для продолжения лечения.
Двоих пострадавших в Керчи доставят на лечение в Москву
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Как отмечается, специалисты также продолжают обсуждать пути лечения пациента, который до сих пор находится в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко.

Ранее ещё один студент обратился к медикам после нападения в колледже Керчи. По данным Минздрава России, три ребёнка, эвакуированные в Москву из Керчи, находятся в крайне тяжёлом состоянии.

19 октября в «Артеке» заявили ФАН о готовности принять детей из пострадавших в Керчи семей.

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