Ещё один студент обратился к медикам после нападения в колледже Керчи
- Reuters
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ещё один пострадавший обратился за помощью. Он находится в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ). Ему оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в министерстве.
В Минздраве также уточнили, что в настоящий момент в РДКБ лечение проходят девять пострадавших в инциденте, при этом двое из них находятся в тяжёлом состоянии.
17 октября в колледже в Керчи Росляков совершил нападение на учеников и сотрудников образовательного учреждения, в ходе которого он устроил взрыв и открыл стрельбу. По последним данным, в результате данной атаки погиб 21 человек.
Знакомая семьи керченского стрелка в беседе с ФАН рассказала, где Владислав Росляков мог взять деньги на оружие.