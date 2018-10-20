Ещё один студент обратился к медикам после нападения в колледже Керчи

В Минздраве Крыма заявили, что за оказанием медицинской помощи обратился ещё один студент керченского колледжа, где 17 октября учащийся четвёртого курса Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ещё один пострадавший обратился за помощью. Он находится в Республиканской детской клинической больнице (РДКБ). Ему оказывается вся необходимая помощь», — рассказали в министерстве.

В Минздраве также уточнили, что в настоящий момент в РДКБ лечение проходят девять пострадавших в инциденте, при этом двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

17 октября в колледже в Керчи Росляков совершил нападение на учеников и сотрудников образовательного учреждения, в ходе которого он устроил взрыв и открыл стрельбу. По последним данным, в результате данной атаки погиб 21 человек.

Знакомая семьи керченского стрелка в беседе с ФАН рассказала, где Владислав Росляков мог взять деньги на оружие.