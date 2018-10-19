Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

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Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с РПЦ, несмотря на решение последней разорвать евхаристическое общение, говорится в заявлении экзархата.
Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
  • РИА Новости

«Наша архиепископия-экзархат... состоит в полном общении со всей православной церковью», — говорится в сообщении.

Вселенский патриархат, как отмечается, не прерывал общения с Московским патриархатом. 

Подчёркивается, что все православные могут участвовать «в литургической жизни и церковных таинствах» в соответствующих приходах.

Ранее Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем из-за решений, принятых в отношении церкви на Украине.

Позднее сообщалось, что после этого сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию не появится

Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.

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