Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ
- РИА Новости
«Наша архиепископия-экзархат... состоит в полном общении со всей православной церковью», — говорится в сообщении.
Вселенский патриархат, как отмечается, не прерывал общения с Московским патриархатом.
Подчёркивается, что все православные могут участвовать «в литургической жизни и церковных таинствах» в соответствующих приходах.
Ранее Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем.
15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинополем из-за решений, принятых в отношении церкви на Украине.
Позднее сообщалось, что после этого сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию не появится.
Подробнее о сложившейся ситуации — в материале RT.