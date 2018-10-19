Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

Архиерейский синод Русской зарубежной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский синод Русской православной церкви за границей не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убеждённостью объявить о своём согласии с решением Священного синода Московского патриархата», — говорится в заявлении.

РПЦЗ призвала Константинополь покаяться и прекратить беззакония.

Она также предложила созвать предстоятелей всей поместных церквей для обсуждения канонического решения сложившейся ситуации.

РПЦЗ является самоуправляемой частью Русской православной церкви, которая ранее также разорвала общение с Константинополем. Причиной послужили решения последнего по Украине.