В РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнём после решения по Константинополю

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После разрыва отношений с Константинополем сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию не будет, заявил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
В РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнём после решения по Константинополю
  • © Фонд Андрея Первозванного
  • РИА Новости

Он напомнил, что принесение святынь является действием, которое совершается «по совместной договорённости двух церквей или их отдельных епархий», передаёт ТАСС.

«Сомневаюсь, что в ближайшее время о таких договорённостях можно говорить в отношении Константинопольской церкви, а с другими церквами никаких сложностей не будет возникать. Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского», — добавил он.

Волков подчеркнул, что в данном случае нет «никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами».

15 октября в РПЦ заявили о разрыве отношений с Константинополем в связи с решениями в отношении церкви на Украине.

Позднее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинопольский патриархат самоликвидировался в качестве центра православного мира. 

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