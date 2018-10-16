В РПЦ разъяснили ситуацию с Благодатным огнём после решения по Константинополю
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- РИА Новости
Он напомнил, что принесение святынь является действием, которое совершается «по совместной договорённости двух церквей или их отдельных епархий», передаёт ТАСС.
«Сомневаюсь, что в ближайшее время о таких договорённостях можно говорить в отношении Константинопольской церкви, а с другими церквами никаких сложностей не будет возникать. Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского», — добавил он.
Волков подчеркнул, что в данном случае нет «никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами».
15 октября в РПЦ заявили о разрыве отношений с Константинополем в связи с решениями в отношении церкви на Украине.
Позднее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Константинопольский патриархат самоликвидировался в качестве центра православного мира.