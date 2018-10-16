В РПЦ заявили о самоликвидации Константинополя как центра православного мира

Константинопольский патриархат утратил право называться центром всей православной церкви. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Выступая в эфире Первого канала, он заявил, что в настоящее время наблюдается «новая церковная реальность».

«У нас больше нет единого координирующего центра в православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался», — сказал он.

Он напомнил, что «на протяжении нескольких десятилетий» Московский патриархат и другие поместные церкви участвовали в подготовке Всеправославного собора, а их представители и предстоятели съезжались на собрания, организованные Константинопольским патриархатом.

«Но вторгнувшись в канонические пределы иной поместной церкви, легитимизировав раскол, Константинопольский патриархат утратил право именоваться координирующим центром для православной церкви», — сказал иерарх.

Иларион подчеркнул, что отныне такого координирующего центра не существует.

15 октября в РПЦ заявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с решениями в отношении церкви на Украине.

Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение РПЦ.

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