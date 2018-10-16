Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем
- Reuters
«Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути», — написал он в Twitter.
З подачі Кремля залежне від нього російське церковне начальство заявило про розрив євхаристійного спілкування з Константинопольським Патріархатом. Така реакція духовної і світської влади РФ на прагнення українців і рішення Вселенського Патріархату означає, ми на правильному шляху— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 октября 2018 г.
Он отметил, что РПЦ становится «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием».
15 октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.
Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя данные сообщения, назвал РПЦ «раскольником».
Подробнее — в материале RT.