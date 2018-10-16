Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем

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Украинский лидер Пётр Порошенко прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Порошенко прокомментировал отказ РПЦ от отношений с Константинополем
  • Reuters

«Такая реакция духовной и светской власти России на стремление украинцев и решение вселенского патриархата означает, что мы на правильном пути», — написал он в Twitter.

Он отметил, что РПЦ становится «на путь самоизоляции и конфликта с мировым православием».

15 октября в РПЦ объявили о разрыве евхаристического общения с Константинополем в связи с решениями, принятыми в отношении церкви на Украине.

Позднее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя данные сообщения, назвал РПЦ «раскольником»

Подробнее — в материале RT.

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