Климкин прокомментировал отказ РПЦ от общения с Константинополем

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Павел Климкин в своём Twitter прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, который на основании настоящих исторических и канонических документов доказал, что Украина — его каноническая территория. У кого-то ещё остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?», — написал он.

Ранее стало известно, что РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем из-за решений, которые были приняты в отношении церкви на Украине.

11 октября синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить