Климкин прокомментировал отказ РПЦ от общения с Константинополем

Глава МИД Украины Павел Климкин в своём Twitter прокомментировал решение Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

«РПЦ решила разорвать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом, который на основании настоящих исторических и канонических документов доказал, что Украина — его каноническая территория. У кого-то ещё остались сомнения, кто является раскольником в мировом православии?», — написал он.

РПЦ вирішила розірвати євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом, який на основі справжніх історичних та канонічних документів довів, що Україна - його канонічна територія. У когось ще залишились сумніви, хто є роскольником у світовому православ'ї ? — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что РПЦ разрывает евхаристическое общение с Константинополем из-за решений, которые были приняты в отношении церкви на Украине.

11 октября синод Константинопольского патриархата отменил решение об отлучении от церкви патриарха неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария.