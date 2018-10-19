Две пострадавшие в результате ЧП в Керчи женщины прооперированы в Москве

Две женщины, которые пострадали в результате инцидента в Керченском политехническом колледже, прооперированы в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В. Вишневского в Москве.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора центра Амирана Ревишвили.

«Вчера прооперированы, до 12 часов ночи шли операции. Обе сейчас в реанимации, пока на вентиляции (лёгких. — RT). Состояние стабильное — тяжёлое, но стабильное», — уточнил он.

Отмечается, что у женщин сложные переломы, осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России после трагедии в керченском колледже приняла решение проверить охрану всех учебных заведений в стране.

Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с НСН прокомментировала трагедию в Керчи.