Бастрыкин прибыл в Крым в связи с трагедией в колледже Керчи

Председатель СК России Александр Бастрыкин прибыл в Крым в связи с трагедией, произошедшей в Керченском колледже 17 октября.

«Глава ведомства провёл оперативное совещание... на котором заслушал доклад о первых результатах расследования и дал ряд конкретных поручений, касающихся дальнейшего хода расследования», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Бастрыкин поручил установить все обстоятельства и причины произошедшего.

«Также по поручению Александра Бастрыкина следователям предстоит выяснить, какая психологическая обстановка создавалась в стенах колледжа, круг общения Рослякова, велась ли комплексная педагогическая и психологическая работа как с ним, так и с другими учащимися», — добавили в ведомстве.

По последним данным, в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже в Керчи погиб 21 человек.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России после трагедии в керченском колледже решила проверить охрану всех учебных заведений в стране.

Также ВашГород.ру сообщал, что на безопасность будут проверены школы в Новосибирске.