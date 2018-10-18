В Уфе ужесточат меры безопасности в школах и колледжах

В Уфе планируют ужесточить меры безопасности в образовательных учреждениях, сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию.

Исполняющий обязанности главы городской администрации Салават Хусаинов поручил провести внеплановые проверки в детсадах, школах и колледжах.

Также состоятся мероприятия, призванные обеспечить безопасность пребывания детей в этих учреждениях.

Кроме того, на безопасность будут проверены школы в Новосибирске. Как сообщает ВашГород.ру, об этом заявил глава города Анатолий Локоть.

«Ставлю вас в известность, что сегодня утром я дал поручение провести проверку всех систем безопасности наших учебных заведений. Я считаю, что в данной ситуации эти профилактические меры необходимы», — сказал он.

По его словам, 70% учреждений оборудованы системами видеофиксации, а тревожные кнопки есть везде.

Ранее сообщалось, что число погибших в керченском колледже возросло до 21.