В Уфе ужесточат меры безопасности в школах и колледжах

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В Уфе планируют ужесточить меры безопасности в образовательных учреждениях, сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию.
В Уфе ужесточат меры безопасности в школах и колледжах
  • РИА Новости

Исполняющий обязанности главы городской администрации Салават Хусаинов поручил провести внеплановые проверки в детсадах, школах и колледжах.

Также состоятся мероприятия, призванные обеспечить безопасность пребывания детей в этих учреждениях.

Кроме того, на безопасность будут проверены школы в Новосибирске. Как сообщает ВашГород.ру, об этом заявил глава города Анатолий Локоть.

«Ставлю вас в известность, что сегодня утром я дал поручение провести проверку всех систем безопасности наших учебных заведений. Я считаю, что в данной ситуации эти профилактические меры необходимы», — сказал он.

По его словам, 70% учреждений оборудованы системами видеофиксации, а тревожные кнопки есть везде.

Ранее сообщалось, что число погибших в керченском колледже возросло до 21.

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