В Уфе ужесточат меры безопасности в школах и колледжах
- РИА Новости
Исполняющий обязанности главы городской администрации Салават Хусаинов поручил провести внеплановые проверки в детсадах, школах и колледжах.
Также состоятся мероприятия, призванные обеспечить безопасность пребывания детей в этих учреждениях.
Кроме того, на безопасность будут проверены школы в Новосибирске. Как сообщает ВашГород.ру, об этом заявил глава города Анатолий Локоть.
«Ставлю вас в известность, что сегодня утром я дал поручение провести проверку всех систем безопасности наших учебных заведений. Я считаю, что в данной ситуации эти профилактические меры необходимы», — сказал он.
По его словам, 70% учреждений оборудованы системами видеофиксации, а тревожные кнопки есть везде.
Ранее сообщалось, что число погибших в керченском колледже возросло до 21.