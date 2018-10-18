В Петербурге проверят образовательные учреждения из-за трагедии в Керчи

Прокуратура Санкт-Петербурга по поручению Генпрокуратуры России проверит образовательные учреждения из-за трагедии в Керчи, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, планируется обратить внимание на охрану, соблюдение дисциплины на контрольно-пропускных пунктах, оснащение системами видеонаблюдения, экстренного оповещения.

Затем прокуроры дадут оценку состоянию законности в этой сфере деятельности.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России после трагедии в керченском колледже решила проверить охрану всех учебных заведений в стране.

Также ВашГород.ру сообщал, что на безопасность будут проверены школы в Новосибирске.