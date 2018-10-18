В Петербурге проверят образовательные учреждения из-за трагедии в Керчи
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В частности, планируется обратить внимание на охрану, соблюдение дисциплины на контрольно-пропускных пунктах, оснащение системами видеонаблюдения, экстренного оповещения.
Затем прокуроры дадут оценку состоянию законности в этой сфере деятельности.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России после трагедии в керченском колледже решила проверить охрану всех учебных заведений в стране.
Также ВашГород.ру сообщал, что на безопасность будут проверены школы в Новосибирске.