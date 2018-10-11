МВД: уголовные дела убитой в Подмосковье следователя Шишкиной доведут до конца

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В МВД заявили, что уголовные дела, расследованием которых занималась убитая в Подмосковье следователь Евгения Шишкина, будут изучены и доведены до конца.
МВД: уголовные дела убитой в Подмосковье следователя Шишкиной доведут до конца
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«По всем уголовным делам будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к ответственности проходящих по ним лиц и закрепление доказательной базы», — уточнила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ранее в СК заявили, что убийство Шишкиной было совершено с целью воспрепятствовать расследованию уголовных дел.

Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН прокомментировал произошедшее.

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