Делом об убийстве следователя в Подмосковье займётся центральный аппарат СК

Короткая ссылка
Дело об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в Московской области передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Делом об убийстве следователя в Подмосковье займётся центральный аппарат СК
  • © sledcom.ru

По её словам, дело передано по поручению главы СК Александра Бастрыкина «для наиболее полного и объективного расследования».

Петренко отметила, что для расследования сформирован штаб, в который вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ. 

Ранее дело переквалифицировали на статью о посягательстве на жизнь полицейского.

В СК заявили, что убийство Шишкиной было совершено с целью воспрепятствовать  расследованию уголовных дел.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить