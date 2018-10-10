Делом об убийстве следователя в Подмосковье займётся центральный аппарат СК

Дело об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в Московской области передано в центральный аппарат Следственного комитета, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, дело передано по поручению главы СК Александра Бастрыкина «для наиболее полного и объективного расследования».

Петренко отметила, что для расследования сформирован штаб, в который вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ.

Ранее дело переквалифицировали на статью о посягательстве на жизнь полицейского.

В СК заявили, что убийство Шишкиной было совершено с целью воспрепятствовать расследованию уголовных дел.