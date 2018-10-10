В СК назвали мотив убийства следователя в Подмосковье

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В СК по Московской области заявили, что убийство следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье совершено, чтобы воспрепятствовать расследованию уголовных дел в её производстве.
В СК назвали мотив убийства следователя в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СК.

«Появилось достаточное количество данных, свидетельствующих о том, что преступление в отношении сотрудника совершено с целью воспрепятствования её профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в её производстве», — говорится в сообщении.

Утром 10 октября в Красногорском районе неизвестный застрелил подполковника полиции.

Инцидент произошёл, когда женщина вышла из подъезда своего дома на парковку. Она скончалась на месте от двух пуль, одна из которых попала в шею.

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