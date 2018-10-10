В Подмосковье убили следователя МВД
- РИА Новости
«10 октября около 7 утра неизвестный произвёл выстрел в вышедшую из подъезда многоэтажного дома, расположенного в посёлке Архангельское Красногорского района, женщину... По данным следствия, потерпевшая является действующим сотрудником полиции в звании подполковника», — говорится в сообщении.
Уточняется, что от полученного в шею ранения женщина скончалась.
По данным РИА Новости, она была старшим следователем по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО.