В Подмосковье убили следователя МВД

В Подмосковье неизвестный застрелил подполковника полиции, которая вышла из подъезда многоэтажного дома в Красногорском районе. Об этом сообщается на сайте областного управления СК.

«10 октября около 7 утра неизвестный произвёл выстрел в вышедшую из подъезда многоэтажного дома, расположенного в посёлке Архангельское Красногорского района, женщину... По данным следствия, потерпевшая является действующим сотрудником полиции в звании подполковника», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от полученного в шею ранения женщина скончалась.

По данным РИА Новости, она была старшим следователем по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО.