Следственные действия проводятся в кабинете убитого в Подмосковье следователя

В кабинете убитого в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной проводятся следственные действия. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

Коллеги погибшей просматривают и проверяют материалы, над которыми работала погибшая сотрудница. Кабинет следователя по особо важным делам опечатан, на месте убийства работает начальник следственного отдела МВД на транспорте по Центральному Федеральному округу.

«Руководство отдела сейчас тоже на месте, контролирует работу следователей и криминалистов», — сказал RT источник.

Ранее стало известно, что в Красногорском районе неизвестный застрелил подполковника полиции.

Инцидент произошёл, когда она шла из подъезда своего дома на парковку. Женщина скончалась на месте от двух пуль, одна из которых попала в шею.