Источник: убитая в Подмосковье следователь МВД получала угрозы

Убитая в Московской области следователь МВД Евгения Шишкина получала угрозы в связи с уголовным делом, которое расследовала. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.

«Шишкина, в частности, расследовала уголовное дело о мошенничестве с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда и неоднократно получала анонимные угрозы», — заявил источник.

Он отметил, что Шишкина обращалась за госзащитой в связи с угрозами.

Об угрозах в адрес следователя со ссылкой на источник пишет и kp.ru.

«Однажды она даже писала рапорт, после чего ей предложили госзащиту — это как круглосуточная охрана. Но Шишкина сама отказалась, сказала: «Нечего за мной по пятам ходить! Надо вычислить их и закрыть». Очень резкая была женщина. Жаль её семью: мужа, сына — парню всего 18 лет», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что дело об убийстве Шишкиной передано в центральный аппарат СК России.

В ведомстве также заявляли, что убийство Шишкиной было совершено, чтобы воспрепятствовать расследованию дел.