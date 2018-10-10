Источник: убитая в Подмосковье следователь МВД получала угрозы
- РИА Новости
«Шишкина, в частности, расследовала уголовное дело о мошенничестве с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда и неоднократно получала анонимные угрозы», — заявил источник.
Он отметил, что Шишкина обращалась за госзащитой в связи с угрозами.
Об угрозах в адрес следователя со ссылкой на источник пишет и kp.ru.
«Однажды она даже писала рапорт, после чего ей предложили госзащиту — это как круглосуточная охрана. Но Шишкина сама отказалась, сказала: «Нечего за мной по пятам ходить! Надо вычислить их и закрыть». Очень резкая была женщина. Жаль её семью: мужа, сына — парню всего 18 лет», — рассказал источник.
Ранее стало известно, что дело об убийстве Шишкиной передано в центральный аппарат СК России.
В ведомстве также заявляли, что убийство Шишкиной было совершено, чтобы воспрепятствовать расследованию дел.