Источник: убитая в Подмосковье следователь МВД получала угрозы

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Убитая в Московской области следователь МВД Евгения Шишкина получала угрозы в связи с уголовным делом, которое расследовала. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомлённый источник.
Источник: убитая в Подмосковье следователь МВД получала угрозы
  • РИА Новости

«Шишкина, в частности, расследовала уголовное дело о мошенничестве с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда и неоднократно получала анонимные угрозы», — заявил источник.

Он отметил, что Шишкина обращалась за госзащитой в связи с угрозами.

Об угрозах в адрес следователя со ссылкой на источник пишет и kp.ru.  

«Однажды она даже писала рапорт, после чего ей предложили госзащиту — это как круглосуточная охрана. Но Шишкина сама отказалась, сказала: «Нечего за мной по пятам ходить! Надо вычислить их и закрыть». Очень резкая была женщина. Жаль её семью: мужа, сына — парню всего 18 лет», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что дело об убийстве Шишкиной передано в центральный аппарат СК России

В ведомстве также заявляли, что убийство Шишкиной было совершено, чтобы воспрепятствовать расследованию дел.

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