Умерла на руках у мужа: что известно об убийстве следователя по особо важным делам Шишкиной в Подмосковье

В Подмосковье застрелена старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгения Шишкина. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области. В звании подполковника она расследовала уголовные дела об экономических преступлениях, а также вела дела о транспортировке наркотиков на поездах дальнего следования. Между тем выяснилось, что это не первое покушение на Шишкину. В январе неизвестные сожгли её автомобиль — тогда женщине удалось спастись. По одной из основных версий, убийство сотрудницы МВД связано с её профессиональной деятельностью. Подробности резонансного преступления — в материале RT.

Старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина была убита 10 октября около 7 утра в посёлке Архангельском Красногорского района Московской области. Убийство было совершено недалеко от многоэтажного дома №31, где она проживала. Как сообщили представители Следственного комитета, женщина скончалась от выстрела в шею из травматического пистолета, переделанного под боевой. Закрытая парковка, на которой стоял автомобиль марки Lexus, принадлежавший убитой, находится в трёх минутах ходьбы от её дома. Путь к ней пролегает через детскую площадку. Именно на ней и была убита Шишкина.

© RT

Как рассказал RT муж погибшей, подполковник в отставке Олег Шишкин, они планировали выйти из дома вместе. Евгения собиралась поехать на работу.

«Я задержался, чтобы закрыть дверь. Выходил после неё минуты через две. Увидел её, лежащую на земле. Она уже ничего не говорила, только хрипела. Она умерла у меня на руках», — рассказывает Шишкин.

Сестра Шишкина, которая также приехала на место происшествия, добавила, что погибшая вела резонансные дела.

По словам охранника парковки, сменщик, который дежурил во время убийства, не слышал звуков выстрелов. При этом место преступления находится в десяти метрах от территории парковки. Он также отметил, что Шишкина никогда не ходила в форме, поэтому он не догадывался о месте её работы.

Соседка Шишкиных в интервью RT заявила, что слышала два хлопка и крик, но подумала, что дети взрывают петарды. По словам женщины из соседнего дома, она слышала выстрелы и сразу поняла, что это звук огнестрельного оружия.

Убийство могла бы зарегистрировать камера наблюдения, закреплённая на углу дома. Она направлена на детскую площадку, где было обнаружено тело жертвы. Однако, как выяснил RT, камера оказалась муляжом.

Не первое покушение

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). На месте происшествия в Архангельском работают около 20 сотрудников областного СК и ГУ МВД, а также руководство следственного отдела МВД на транспорте по ЦФО. Территорию обыскивали с помощью металлоискателей.

© RT

Как отмечается на сайте ГСУ СК по Московской области, возле места происшествия найдены затворная рамка от пистолета неустановленной модели, пуля и гильза.

Следственные действия проводятся также на рабочем месте убитой. Её кабинет опечатан, следователи проверяют материалы, с которыми работала Шишкина, подтвердил RT источник в правоохранительных органах.

Одной из основных версий причины убийства сотрудницы МВД называется её профессиональная деятельность.

«Преступные действия неустановленных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия). Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в аппарат ГСУ СК России по Московской области», — сообщается на сайте СК.

Напомним, что это не первое покушение на Евгению Шишкину. В январе этого года она пострадала, когда неизвестные сожгли её автомобиль Lexus. Самой женщине удалось укрыться в доме и спастись. В рамках расследования уголовного дела о покушении и умышленном поджоге автомобиля следователи выдвигали версию о связи с профессиональной деятельностью потерпевшей. Одно из дел, которое расследовала Шишкина, касалось наркотрафика на поездах дальнего следования.

В интересах следствия представители правоохранительных органов на данный момент отказываются комментировать дела, которые вела Шишкина.

«Лучший следователь»

Евгения Шишкина начала службу в органах внутренних дел в 2002 году в должности инспектора отдела специальных перевозок МВД России на Московской железной дороге.

За время службы была награждена медалями МВД «За отличие в службе» III, II и I степеней, а также нагрудными знаками МВД России: «200 лет МВД России», «Лучший следователь», «За отличную службу в МВД» I степени.

Коллеги убитой опубликовали соболезнования её родным и близким.

«Руководство, личный состав, общественный совет и ветераны управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу скорбят по поводу скоропостижной кончины подполковника юстиции Шишкиной Евгении Асцатуровны, чья жизнь являлась ярким, вдохновляющим примером беззаветного служения Отечеству. Её отличали чуткое, внимательное отношение к друзьям и коллегам, готовность прийти на помощь в трудную минуту, глубокая порядочность. Такой она и останется в нашей памяти, в наших сердцах», — отмечается в письме.