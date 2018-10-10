Экс-генпрокурор России прокомментировал дело об убийстве следователя Шишкиной
- РИА Новости
«В последние годы профессия следователя стала очень опасной», — заявил он.
По его словам, в советское время случаев покушения на судей и следователей практически не было, поскольку тогда весь преступный мир понимал, что это система и от замены следователя ничего не изменится.
«Сегодня чаще всего случается наоборот», — отметил Степанков.
Как добавил экс-генпрокурор, если следователь заявляла об угрозах в свой адрес, то в ходе проверки выяснится, всё ли сделали для её защиты руководители.
«Я знаю, что убитая следователь ребёнка переселила, значит, угроза была серьёзной», — добавил он.
Ранее сообщалось, что делом об убийстве следователя в Подмосковье займётся центральный аппарат СК.