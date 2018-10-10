Экс-генпрокурор России прокомментировал дело об убийстве следователя Шишкиной

Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН прокомментировал дело об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в Московской области.

«В последние годы профессия следователя стала очень опасной», — заявил он.

По его словам, в советское время случаев покушения на судей и следователей практически не было, поскольку тогда весь преступный мир понимал, что это система и от замены следователя ничего не изменится.

«Сегодня чаще всего случается наоборот», — отметил Степанков.

Как добавил экс-генпрокурор, если следователь заявляла об угрозах в свой адрес, то в ходе проверки выяснится, всё ли сделали для её защиты руководители.

«Я знаю, что убитая следователь ребёнка переселила, значит, угроза была серьёзной», — добавил он.

Ранее сообщалось, что делом об убийстве следователя в Подмосковье займётся центральный аппарат СК.