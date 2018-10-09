Пострадавшие в ДТП с участием троллейбуса в Орле получили тяжёлые травмы

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Пострадавшие в результате ДТП с участием троллейбуса в Орле 17-летний юноша и 24-летняя девушка получили серьёзные травмы.
Пострадавшие в ДТП с участием троллейбуса в Орле получили тяжёлые травмы
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В настоящее время они госпитализированы.

«Молодой человек находится в реанимации центра медицинской помощи детям имени Круглой. У него перелом костей таза и травматический шок, состояние тяжёлое», — рассказал представитель экстренных служб региона в беседе с РИА Новости.

Девушка, госпитализированная в отделение травматологии больницы им. Семашко, по его словам, получила ушиб бедра, грудной клетки и перелом крестца. 

Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё двое пострадали.

Как уточнили в ГИБДД, одним из погибших является 17-летний юноша.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Также агентство URA.RU передавало, что в Свердловской области произошла авария с двумя погибшими.

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