В Орле три человека погибли при наезде троллейбуса на остановку
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Сообщается также о двух пострадавших.
«На улице Полесской троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, пострадали пять человек: трое из них погибли, двое госпитализированы», — заявили в экстренной службе.
В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.
В сентябре в Туле троллейбус врезался в пятиэтажный дом, в результате произошедшего пострадали три человека.