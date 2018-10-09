В Орле три человека погибли при наезде троллейбуса на остановку

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В Орле троллейбус въехал в остановку, в результате погибли три человека.
В Орле три человека погибли при наезде троллейбуса на остановку
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Сообщается также о двух пострадавших.

«На улице Полесской троллейбус въехал в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, пострадали пять человек: трое из них погибли, двое госпитализированы», — заявили в экстренной службе.

В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

В сентябре в Туле троллейбус врезался в пятиэтажный дом, в результате произошедшего пострадали три человека.

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