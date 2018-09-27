В Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими

В Свердловской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По имеющимся данным, 27 сентября на пятом километре дороги «Обход села Покровское» столкнулись автомобиль Renault и фургон «Газель».

Как рассказали в главке, водитель иномарки неправильно выбрал скорость, а также не учёл метеоусловия, из-за чего машину вынесло на полосу встречного движения.

Погибли 44-летний водитель Renault и его 49-летняя пассажирка. Пострадали находившаяся с ними 17-летняя девушка и водитель фургона.

Все участники ДТП — жители Екатеринбурга.

Ранее Newinform сообщал, что в Мордовии организовали проверку после ДТП с пятью пострадавшими.