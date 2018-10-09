Семьям погибших и пострадавших в результате ДТП в Орле будет оказана финансовая помощь

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил выплатить семьям погибших, а также пострадавшим в результате ДТП с участием троллейбуса в регионе денежные средства.
Семьям погибших и пострадавших в результате ДТП в Орле будет оказана финансовая помощь
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Об этом сообщается на сайте администрации области.

«Андрей Клычков дал особое поручение департаменту финансов Орловской области выделить из резервного фонда правительства области денежные средства, которые будут перечислены семьям погибших и пострадавшим. Семьям погибших будет выделено 200 тыс. рублей, пострадавшим — 100 тыс. рублей», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё двое пострадали.

Как уточнили в ГИБДД, одним из погибших является 17-летний юноша.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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