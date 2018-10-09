Семьям погибших и пострадавших в результате ДТП в Орле будет оказана финансовая помощь

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил выплатить семьям погибших, а также пострадавшим в результате ДТП с участием троллейбуса в регионе денежные средства.

Об этом сообщается на сайте администрации области.

«Андрей Клычков дал особое поручение департаменту финансов Орловской области выделить из резервного фонда правительства области денежные средства, которые будут перечислены семьям погибших и пострадавшим. Семьям погибших будет выделено 200 тыс. рублей, пострадавшим — 100 тыс. рублей», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё двое пострадали.

Как уточнили в ГИБДД, одним из погибших является 17-летний юноша.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.