Семьям погибших и пострадавших в результате ДТП в Орле будет оказана финансовая помощь
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Об этом сообщается на сайте администрации области.
«Андрей Клычков дал особое поручение департаменту финансов Орловской области выделить из резервного фонда правительства области денежные средства, которые будут перечислены семьям погибших и пострадавшим. Семьям погибших будет выделено 200 тыс. рублей, пострадавшим — 100 тыс. рублей», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё двое пострадали.
Как уточнили в ГИБДД, одним из погибших является 17-летний юноша.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.