По факту ДТП с участием троллейбуса в Орле возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса в Орле, в результате которого погибли три человека.
По факту ДТП с участием троллейбуса в Орле возбуждено уголовное дело
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СК России Юлию Дорофееву.

«На месте происшествия работают сотрудники следственного управления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России», — уточнила она.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё трое пострадали.

Как уточнили в ГИБДД, одним из погибших является 17-летний юноша.

В сентябре портал «Юга.ру» передавал, что в Карачаево-Черкесии три человека пострадали в ДТП.

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