По факту ДТП с участием троллейбуса в Орле возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса в Орле, в результате которого погибли три человека.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СК России Юлию Дорофееву.

«На месте происшествия работают сотрудники следственного управления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России», — уточнила она.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё трое пострадали.

Как уточнили в ГИБДД, одним из погибших является 17-летний юноша.

В сентябре портал «Юга.ру» передавал, что в Карачаево-Черкесии три человека пострадали в ДТП.