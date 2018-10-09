По факту ДТП с участием троллейбуса в Орле возбуждено уголовное дело
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СУ СК России Юлию Дорофееву.
«На месте происшествия работают сотрудники следственного управления. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России», — уточнила она.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее стало известно, что в результате наезда троллейбуса на остановку в Орле погибли три человека, ещё трое пострадали.
Как уточнили в ГИБДД, одним из погибших является 17-летний юноша.
В сентябре портал «Юга.ру» передавал, что в Карачаево-Черкесии три человека пострадали в ДТП.