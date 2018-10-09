Губернатор Орловской области взял под контроль ситуацию вокруг ДТП с участием троллейбуса
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Об этом сообщается на сайте администрации региона.
«От имени правительства Орловской области и от себя лично приношу искренние соболезнования семьям погибших. Хочу заверить, что мы не оставим их один на один с бедой в этой тяжёлой ситуации, окажем всестороннюю поддержку», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Орле.
Также прокуратура области начала проверку по факту произошедшего.