Губернатор Орловской области взял под контроль ситуацию вокруг ДТП с участием троллейбуса

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков взял под личный контроль ситуацию вокруг дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса, в результате которого погибли три человека.
Губернатор Орловской области взял под контроль ситуацию вокруг ДТП с участием троллейбуса
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Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«От имени правительства Орловской области и от себя лично приношу искренние соболезнования семьям погибших. Хочу заверить, что мы не оставим их один на один с бедой в этой тяжёлой ситуации, окажем всестороннюю поддержку», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Орле.

Также прокуратура области начала проверку по факту произошедшего.

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