Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием троллейбуса в Орле
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Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
«Прокуратурой Орловской области с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
В сентябре портал «Юга.ру» передавал, что в Карачаево-Черкесии три человека пострадали в ДТП.