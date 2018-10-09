Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием троллейбуса в Орле

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Прокуратура начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса в Орле, в результате которого погибли три человека, в том числе несовершеннолетний.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с участием троллейбуса в Орле
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Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«Прокуратурой Орловской области с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, в котором водитель троллейбуса допустил наезд на пешеходов», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

В сентябре портал «Юга.ру» передавал, что в Карачаево-Черкесии три человека пострадали в ДТП.

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