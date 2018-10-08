Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор освобождён от должности

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который получил выплату в 23 оклада при увольнении, а затем вернулся на работу, освобождён от должности.

Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Агибалова Юрия Владимировича от замещаемой должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области 8 октября 2018 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Агибалов увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе.

29 сентября стало известно, что Агибалов при увольнении в качестве выходного пособия получил 23 должностных оклада. Через два дня он снова устроился на должность вице-губернатора.

Позднее сообщалось, что за вычетом налога Агибалов получил 223 892 рубля.