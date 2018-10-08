Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор освобождён от должности
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Об этом сообщается на сайте областного правительства.
«Губернатор Александр Гусев подписал указ об освобождении Агибалова Юрия Владимировича от замещаемой должности исполняющего обязанности заместителя губернатора Воронежской области 8 октября 2018 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Агибалов увольняется в связи с досрочным прекращением полномочий по собственной инициативе.
29 сентября стало известно, что Агибалов при увольнении в качестве выходного пособия получил 23 должностных оклада. Через два дня он снова устроился на должность вице-губернатора.
Позднее сообщалось, что за вычетом налога Агибалов получил 223 892 рубля.