Воронежский губернатор объяснил выплату заместителю 23 окладов

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил, почему его заместитель Юрий Агибалов получил расчёт после увольнения в размере 23 должностных окладов, после чего вернулся на ту же должность.
Воронежский губернатор объяснил выплату заместителю 23 окладов
  • РИА Новости

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — приводит «Коммерсантъ» слова Гусева.

Ранее в интернете появилась информация, что Агибалов при увольнении в качестве выходного пособия получил 23 должностных оклада — несколько сот тысяч рублей, а также прибавку к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка. Через два дня он снова устроился на должность вице-губернатора с ежемесячным заработком более 120 тыс. рублей.

Гусев отметил, что даст развёрнутый комментарий 1 октября, когда получит необходимые документы.

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