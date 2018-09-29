Воронежский губернатор объяснил выплату заместителю 23 окладов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объяснил, почему его заместитель Юрий Агибалов получил расчёт после увольнения в размере 23 должностных окладов, после чего вернулся на ту же должность.

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — приводит «Коммерсантъ» слова Гусева.

Ранее в интернете появилась информация, что Агибалов при увольнении в качестве выходного пособия получил 23 должностных оклада — несколько сот тысяч рублей, а также прибавку к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка. Через два дня он снова устроился на должность вице-губернатора с ежемесячным заработком более 120 тыс. рублей.

Гусев отметил, что даст развёрнутый комментарий 1 октября, когда получит необходимые документы.