Воронежский губернатор объяснил выплату заместителю 23 окладов
- РИА Новости
«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — приводит «Коммерсантъ» слова Гусева.
Ранее в интернете появилась информация, что Агибалов при увольнении в качестве выходного пособия получил 23 должностных оклада — несколько сот тысяч рублей, а также прибавку к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка. Через два дня он снова устроился на должность вице-губернатора с ежемесячным заработком более 120 тыс. рублей.
Гусев отметил, что даст развёрнутый комментарий 1 октября, когда получит необходимые документы.