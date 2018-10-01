Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор покинет свой пост
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора Александра Гусева.
«Не войдёт в состав правительства Агибалов Юрий Владимирович — он написал заявление на увольнение», — рассказал Гусев.
По словам губернатора, об увольнениях можно говорить как о принятых решениях. Соответствующие документы, как отмечается, будут подписаны 8 октября.
29 сентября сообщалось, что Агибалов при увольнении в качестве выходного пособия получил 23 должностных оклада. Через два дня он снова устроился на должность вице-губернатора.
Позднее стало известно, что за вычетом налога Агибалов получил 223 892 рубля.