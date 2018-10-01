Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор покинет свой пост

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Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который получил выплату в 23 оклада при увольнении, а затем вернулся на работу, не войдёт в состав нового правительства региона.
Получивший 23 оклада воронежский вице-губернатор покинет свой пост
  • © Правительство Воронежской области

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на губернатора Александра Гусева.

«Не войдёт в состав правительства Агибалов Юрий Владимирович — он написал заявление на увольнение», — рассказал Гусев.

По словам губернатора, об увольнениях можно говорить как о принятых решениях. Соответствующие документы, как отмечается, будут подписаны 8 октября.

29 сентября сообщалось, что Агибалов при увольнении в качестве выходного пособия получил 23 должностных оклада. Через два дня он снова устроился на должность вице-губернатора. 

Позднее стало известно, что за вычетом налога Агибалов получил 223 892 рубля.

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