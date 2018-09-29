В Воронежской области рассказали подробности о выплате замгубернатора 23 окладов

В правительстве Воронежской области рассказали подробности о выплате вице-губернатору региона Юрию Агибалову 23 должностных окладов.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов (в соответствии со ст. 18 закона Воронежской области «О государственных должностях»). Должностной оклад по занимаемой должности составляет 11 189 рублей. Данная выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается», — говорится в тексте.

Отмечается, что за вычетом налога Агибалов получил 223 892 рубля.

Также, по данным издания, выплата доплаты к пенсии «была приостановлена».

Агибалов был освобождён от занимаемой должности врио заместителя главы региона 15 сентября 2018 года в связи с истечением срока полномочий врио главы области Александра Гусева.

Ранее в сети появилась информация, что замгубернатора при увольнении получил 23 должностных оклада — несколько сот тысяч рублей, а также прибавку к страховой пенсии в размере 75% от среднего заработка.

Через два дня он вновь занял должность вице-губернатора.

Впоследствии Гусев объяснил, почему его заместитель получил расчёт после увольнения в размере 23 должностных окладов.