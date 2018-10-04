Учёные рассказали о влиянии лапши быстрого приготовления на здоровье

Учёные Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, изучив состав лапши быстрого приготовления «Доширак», пришли к выводу, что употребление её в умеренных количествах не вредит здоровью.

В материалах исследования говорится, что в состав продукта в том числе входят пшеничная мука, пальмовое масло, карбонат и полифосфат натрия.

Некоторые из указанных ингредиентов не являются полезными, однако вреда здоровому организму, по словам специалистов университета, они не нанесут.

«В тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. Однако постоянно питаться только «Дошираком» нельзя, ведь в нём недостаточно белков и жиров», — объяснила доцент СибГУ Елена Семиченко.

Ранее газета «Известия» передавала, что Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» и ФГАНУ «ВНИМИ» провели исследование глазированных сырков, продающихся в России.