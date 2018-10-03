В Хабаровске автомобиль сбил трёх школьниц на пешеходном переходе

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В Хабаровске женщина-водитель сбила на нерегулируемом пешеходном переходе трёх школьниц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В настоящее время двое детей 2010 и 2008 годов рождения госпитализированы в лечебное учреждение, ещё одна...отпущена домой. Жизни пострадавших ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экспресс-тест показал, что женщина была трезвая. По словам водителя, её ослепил свет фар встречной машины. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Хабаровске в результате ДТП с участием трёх маршрутных автобусов пострадали пять человек. По данному факту была начата проверка.

Также URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

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