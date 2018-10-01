СК начал проверку по факту ДТП с тремя автобусами в Хабаровске

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Следственный комитет проводит проверку обстоятельств ДТП с участием трёх маршрутных автобусов в Хабаровске.
СК начал проверку по факту ДТП с тремя автобусами в Хабаровске
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Хабаровске в результате  ДТП с участием трёх маршрутных автобусов пострадали пять человек.

URA.RU также сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

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