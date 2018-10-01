СК начал проверку по факту ДТП с тремя автобусами в Хабаровске
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Хабаровскому краю.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Хабаровскому краю проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Хабаровске в результате ДТП с участием трёх маршрутных автобусов пострадали пять человек.
URA.RU также сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.