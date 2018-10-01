В Хабаровске в результате ДТП пострадали пять человек

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В Хабаровске произошло ДТП с участием трёх маршрутных автобусов, в результате происшествия пострадали пять человек, сообщает МВД по региону.

«В результате ДТП пострадали 5 человек, из них: кондуктор автобуса маршрута №10, 4 пассажира автобуса маршрута №85, в их числе две девушки 16 лет. Все пострадавшие госпитализированы», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в Индустриальном районе Хабаровска водитель автобуса маршрута №85, двигаясь по улице Краснореченской со стороны улицы Узловой в строну улицы Индустриальной по полосе, предназначенной для движения автобусов, при перестроении в среднюю полосу дороги, не убедился в безопасности своего манёвра и столкнулся с автобусом маршрута №25, который двигался в том же направлении. После чего автобус маршрута №85 столкнулся с автобусом маршрута №10.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске произошло столкновение легкового автомобиля, скорой помощи и автобуса.

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