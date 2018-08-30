В Хабаровске произошло ДТП с участием скорой помощи и автобуса

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В Хабаровске произошло столкновение легкового автомобиля, скорой помощи и автобуса.
В Хабаровске произошло ДТП с участием скорой помощи и автобуса
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД Хабаровского края.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля совершал поворот на зелёный свет и не уступил дорогу скорой помощи, которая ехала с включённой сигнализацией и проблесковыми маячками на красный.

«Водитель скорой не убедился в том, что его пропускают. От удара машину скорой отбросило на пассажирский автобус Daewoo. В результате аварии пострадали два пассажира скорой помощи», — сказали в ГИБДД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В апреле в Москве в ДТП с автомобилем скорой помощи пострадали три человека.

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