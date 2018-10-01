На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП с участием маршрутки

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На северо-западе Москвы в результате столкновения маршрутного такси с четырьмя легковыми автомобилями пострадали девять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Московского авиационного центра.
На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП с участием маршрутки
  • РИА Новости

«На пересечении улиц Свободы и Планерной произошло серьёзное ДТП с участием нескольких автомобилей, включая маршрутное такси. По предварительной информации, пострадали девять человек», — сказал представитель центра.

С места происшествия на вертолёте была эвакуирована пострадавшая женщина.

Ранее стало известно, что в Хабаровске в результате ДТП с участием трёх маршрутных автобусов пострадали пять человек. По данному факту была начата проверка.

В Свердловской области, как сообщало URA.RU, произошло ДТП с участием автобуса с 30 детьми.

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