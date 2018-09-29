The Telegraph включило Москву в рейтинг городов с лучшими рождественскими ярмарками
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter.
«Издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями», — написал он, ссылаясь на публикацию.
По словам Собянина, авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, посетить московские ярмарки, а также попробовать напитки и угощения.
Москва в опубликованном списке заняла девятое место.
В тройку лидеров вошли Торонто, Гонконг и остров Гернси в проливе Ла-Манш.
В августе портал «Невские новости» передавал, что Санкт-Петербург назвали самым популярным туристическим городом в России по итогам лета.