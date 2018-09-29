The Telegraph включило Москву в рейтинг городов с лучшими рождественскими ярмарками

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Британское издание The Telegraph включило российскую столицу в топ-10 городов с лучшими рождественскими ярмаркам и фестивалями.
The Telegraph включило Москву в рейтинг городов с лучшими рождественскими ярмарками
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Twitter.

«Издание The Telegraph включило Москву в список городов с лучшими в мире рождественскими ярмарками и фестивалями», — написал он, ссылаясь на публикацию.

По словам Собянина, авторы рейтинга советуют посмотреть световые инсталляции, посетить московские ярмарки, а также попробовать напитки и угощения. 

Москва в опубликованном списке заняла девятое место.

В тройку лидеров вошли Торонто, Гонконг и остров Гернси в проливе Ла-Манш.

В августе портал «Невские новости» передавал, что Санкт-Петербург назвали самым популярным туристическим городом в России по итогам лета.

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