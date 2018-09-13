Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года

Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам лета 2018 года (есть в распоряжении RT). Регионами с самой благополучной экологической обстановкой стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е) и Алтайский край (3-е).

Затем следуют Белгородская область (4-е место), Курская область (5-е), Республика Коми (6-е), Мурманская область (7-е), Санкт-Петербург (8-е) и Магаданская область (9-е). Замыкает десятку Ульяновская область (10-е место).

Москва занимает в рейтинге 12-ю строчку.

Аутсайдерами списка стали Свердловская (85-е место), Челябинская (84-е), Иркутская (83-е), Московская (82-е) и Брянская (81-е) области.

Вместе с ними наихудшая экологическая ситуация зафиксирована в Бурятии (80-е место), Нижегородской области (79-е), Еврейской АО (78-е), Красноярском крае (77-е) и Оренбургской области (76-е).

Рейтинг рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона.

Председатель правления «Зелёного патруля» Андрей Нагибин рассказал, что с декабря 2018 года города федерального значения Севастополь, Москва и Санкт-Петербург будут объединены в рейтинге в три укрупнённых «региона» с Республикой Крым, Московской областью и Ленинградской областью соответственно.

«Мы считаем, что с экологической точки зрения данные субъекты не могут делиться географически. Крымский полуостров, как и два крупнейших города нашей страны с прилегающими областями — это единые экосистемы, Невозможно поделить воздух, водные объекты, антропогенную нагрузку на территории по административным границам. Ранее мы получали справедливые претензии от всех природоохранных органов вышеупомянутых субъектов России о неправильных подходах при формировании «Экологического рейтинга субъектов России», — сказал Нагибин.

Он добавил, что если бы объединение субъектов по такому принципу произошло уже в летнем рейтинге, Москва и Московская область заняли бы в нём 60-е место, Санкт-Петербург и Ленинградская область — 52-е, а Севастополь и Республика Крым — 72-е место.

Ранее глава Минприроды рассказал о новой отрасли по обращению с отходами.