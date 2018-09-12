Глава Минприроды рассказал о новой отрасли по обращению с отходами

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в беседе с «Известиями» рассказал о новой отрасли по обращению с отходами.

«Безусловно, одно из основных направлений, которыми мы занимаемся, — это утилизация твёрдых бытовых отходов, то, что нам предстоит создать», — сказал он на Восточном экономическом форуме.

По его словам, работать придётся практически с нуля. Как отметил министр, это очень сложный проект.

Кобылкин добавил, что до конца года министерство сформирует пул лучших практик по работе с мусором.

В мае Кобылкин в беседе с URA.RU рассказал о своих задачах на новом посту.